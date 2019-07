Tennis Certosa: nel torneo di 4° categoria vittorie di Matteo Labellarte e Chiara Perri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Arrivato al termine sui campi del Tennis Certosa il torneo di 4° Categoria, valido come tappa del Circuito "Quarta Pisa". Il torneo femminile ha visto la vittoria di Chiara Perri (Libertas Sport Livorno) su Maria Luisa Battaglini (Circolo Tennis Lucca) con il punteggio di 62 63. Più equilibrata la finale maschile nella quale si sono fronteggiati i due giocatori del Tennis Certosa Matteo Labellarte ed Andrea Lo Bianco ed è stato il primo a vincere con il risultato di 26 64 61. Complimenti a Matteo per aver disputato un bel torneo coronato dalla vittoria finale. Anche questa edizione è stata caratterizzata da un'ottima organizzazione. Ringraziamo come sempre i giocatori, gli spettatori e gli organizzatori, con in testa il presidente del Tennis Certosa Riccardo Martellacci. Con questo torneo siamo arrivati al termine della stagione agonistica estiva. Nel mese di agosto saranno protagonisti gli allenamenti e le vacanze in vista degli appuntamenti di settembre della Coppa delle Torri, del Torneo Sociale e di quello Old Style.