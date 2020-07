Tennis certosa: Torneo 3° Categoria - 5° Memorial Enrico "Ghigo" Ghelarducci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lunedì 11 luglio 2020 è iniziato il torneo di terza categoria maschile e femminile, intitolato alla memoria di Enrico "Ghigo" Ghelarducci, ormai arrivato alla quinta edizione. Il Tennis Certosa ha cercato, anche in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, di organizzare ugualmente questo evento in modo tale da non interrompere la tradizione, soprattutto per il fatto che si ricorda un caro amico come "Ghigo". Ed i numeri gli hanno dato ragione. Basti pensare che nel tabellone femminile sono presenti 23 giocatrici mentre in quello maschile i giocatori partecipanti sono 62. Come è facile immaginare, questa è un'edizione particolare nella quale ci saranno alcune regole da rispettare in più rispetto agli anni scorsi, sia per i giocatori e sia per il pubblico. Auguriamoci che il meteo continui a regalare delle belle giornate di sole in modo che le partite si possano disputare continuativamente. Ricordiamo che andando sul sito internet "www.tenniscertosa.it" potrete vedere gli orari di gioco, i tabelloni aggiornati ed altre notizie relative al torneo. Chiudiamo dicendo che il Tennis Certosa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di Covid-19 per la tutela della salute, ha riaperto da alcune settimane le proprie strutture, come i campi da tennis e la palestra.