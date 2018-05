Tennis Certosa: torneo di terza categoria e...molto altro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 19 maggio è iniziato l'ormai classico torneo di terza categoria maschile e femminile intitolato alla memoria di Enrico "Ghigo" Ghelarducci che, anche in questa 3° edizione, vede una grande partecipazione di giocatori e giocatrici. Basti pensare che nel tabellone maschile sono presenti 96 iscritti, mentre in quello femminile 28 iscritte. Questo fatto ci inorgoglisce perchè significa che il costante lavoro che abbiamo fatto nelle edizioni precedenti per cercare di venire incontro alle esigenze delle persone e metterle nelle migliori condizioni possibili per esprime il loro miglior tennis è stato apprezzato. Del resto, il nostro circolo, a detta di tutti, offre una struttura ideale per praticare sport. Infatti, oltre alla tranquillità del luogo, il Circolo Tennis Certosa mette a disposizione campi, palestra, piscine, bar, ristorante, sala tv e spazi verdi. E questo, permetteteci di dirlo, nella nostra provincia è qualcosa di unico e particolare. Oltre a questo poi ci sono le persone che ci lavorano, a partire dal nostro presidente, che cercano sempre di farsi in quattro per venire incontro alle esigenze di ognuno e per far sentire tutti, dai soci che partecipano al torneo fino a coloro i quali vengono per la prima volta, come a casa. Purtroppo, in questi primi giorni di torneo il meteo non è stato benevolo e quindi per adesso sono state giocate poche partite. Però siamo sicuri che nei prossimi giorni anche il sole tornerà ad esserci amico e quindi finalmente il torneo potrà decollare offrendoci, come sempre, belle partite. A corredo di quanto già detto, vi informiamo che nei mesi di giugno e luglio saranno organizzati i "campi estivi multisport" e che tutte le mattine dal lunedì al venerdì è possibile giocare ad una tariffa promozionale di 12,00 euro.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete telefonare ai numeri 3661062252 - 050938720 (segreteria piscina), 050938351 (segreteria tennis) e/o scriverci ai nostri indirizzi email nuotolagabella@libero.it e circolotenniscertosa@alice.it.



A questo punto non ci rimane altro che invitarvi tutti, siamo sicuri che resterete entusiasti dell'atmosfera che si respira nel nostro circolo. Vi aspettiamo a braccia aperte.