Tennis Certosa: vittorie di Francesco Bianchi e Miria Andreini al torneo di 4° Categoria

Terminato sui campi del Tennis Certosa il torneo di 4° Categoria valido come tappa del Circuito "Quarta Pisa". Il torneo femminile è stato un affare tutto del T.C. San Frediano, infatti Miria Andreini nella finale ha superato Matilde Caprioli per 64 61. Semifinaliste le pontederesi Serena Fornaciari e Sharon Donati. Invece il titolo nel torneo maschile è stato conquistato dal giocatore di casa Francesco Bianchi che, dopo una bella partita, ha superato Daniele Meini del T.C. Ponsacco con il punteggio di 64 57 62. Complimenti a Francesco perchè vincere non è mai facile e poi farlo all'interno del proprio circolo vale doppio. Ci sembra doveroso ricordare le buone prove offerte dai giocatori del Tennis Certosa, con in testa Paolo Cerri e Simone Cacianti che sono arrivati fino alle semifinali. Anche questa edizione del torneo è stata caratterizzata da un'ottima organizzazione e nella serata delle finali, oltre alle partite di tennis, si è potuta ammirare anche l'eclissi di Luna con Marte a fare da spettatore..!! Insomma, uno spettacolo nello spettacolo. Un ringraziamento a tutti i partecipanti ai quali diamo appuntamento al prossimo anno.