Tennis tavolo interprovinciale: i risultati della 16a giornata di campionato

Continua il Campionato unico di Tennistavolo a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2017/2018, organizzato dal Centro Sportivo Italiano- di Pisa (CSI) e l’Associazione Centri Sportivi Italiani di Pisa (ACSI), in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che ha fornito i risultati degli incontri della 16a giornata. La Polisportiva Pulcini Cascina “C”, con F. Russo, D. Lagi, D. Prestia e N. Trignani, ha giocato contro la squadra DLF Viareggio “B”, con F. Dalle Luche, M. Bartelloni e E. Albiani, perdendo 1-4. Altro incontro terminato con punteggio 4-1 quello tra la Polisportiva Pulcini Cascina “B”, per la quale hanno giocato L. Buzzoni, D. Menichetti, M. Lapira, F. Zingarelli e S. Andolfi, e la squadra del Real Team Casa Culturale, con S. Slavadori, H. Houria, E. Bonistalli e A. Pagliai. Punteggio di 2-3 a favore della TT Pisa Acsi Senior, con E. Tozzini, S. Lischi e A. Boni, contro la squadra del TT Pisa Acsi One, per la quale hanno giocato Barazzone, Bartalini e Salvadori. L’incontro Cavallino Bianco “B”- Polisportiva Pulcini Cascina “A” è stato rinviato su richiesta della seconda squadra. La Cavallino Bianco “B” ha vinto 4-1, facendo giocare M. Salvadori, S. Bigazzi e D. Fontanelli contro la squadra della Polisportiva Quattro Strade 1969, con E. Borsellini, D. Panicucci, N. Simonelli e R: Giannoni. Partita di recupero quella tra le squadre Real Team Casa Culturale e Polisportiva Pulcini Cascina “C”: la prima ha vinto 4-1 facendo giocare in incontri singoli H. Hamadi, S. Salvadori, A. Pagliai ed E. Bonistalli contro R. Bersezio, R. Semeraro, F. Russo e D. Prestia. Ha riposato la squadra del TT Acsi Exodus. I punti della classifica (le squadre con */** hanno una/due partita/e da recuperare) : Polisportiva Pulcini Cascina “B” 58 - Real Team Casa Culturale 55 - TT Acsi Pisa Senior e DLF Viareggio “B” 46 - Cavallino Bianco “A” 38 - Polisportiva Pulcini Cascina “A” ** 34 - Polisportiva Quattro Strade 32 - Polisportiva Pulcini Cascina “C” 31 - TT Acsi Exodus 18 - TT Pisa One * 17 - Cavallino Bianco “B” * 15.