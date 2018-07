Torneo Future ITF 'Città di Pontedera': vince Riccardo Balzerani

Una bellissima quinta edizione del Torneo Future ITF 'Città di Pontedera'-Trofeo Devitalia (25mila dollari di premio più ospitalità, www.itfpontedera.it ) sui campi del Circolo Tennis Pontedera si conclude nella maniera più beffarda per gli organizzatori e per il pubblico che, numerosissimo, ha riempito in questi giorni le tribune di Via Montevisi.

La finale in programma alle ore 17.30 tra Camilo Ugo Carabelli e Riccardo Balzerani non si è disputata a causa dell'infortunio dell'argentino: davvero sfortunato Ugo, che si è procurato una distorsione di primo grado alla caviglia sul punto del match point della semifinale vinta contro Genaro Alberto Olivieri. Nonostante i tentativi di recuperare, Carabelli ha dovuto alzare bandiera bianca senza neppure scendere in campo.

L'esito negativo del torneo non toglie i meriti a Riccardo Balzerani, che conquista a venti anni ancora da compiere il primo titolo internazionale della sua carriera e lo fa in un 25mila dollari di alto livello. Il giovane reatino, seguito attentamente dai tecnici della Federazione Italiana Tennis, sta facendo passi da gigante e a Pontedera ha battuto il duo di brasiliani favorito nella parte alta del tabellone, il numero 1 Daniel Dutra da Silva e il numero 4 Jose Pereira. Balzerani succede nell'albo d'oro all'indiano Sumit Nagal, unico straniero ad aggiudicarsi il trofeo Devitalia dopo il trittico di azzurri dei primi tre anni.