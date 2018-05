Asd Bocce, concluso il torneo di Sant'Ubaldo: vince il riperbellino Samuele Franchi

Si è svolto domenica 28 maggio sul Viale delle Piagge, durante la tradizionale fiera di S. Ubaldo, il VII 'Trofeo di bocce specialità petanque', organizzato dall'ASD Pisa Bocce con il patrocinio del Comune di Pisa e della Federazione Italiana Bocce. A vincere la gara del singolare, che si è svolta la mattina, il giovane riparbellino Samuele Franchi, atleta di punta dell'associazione rossocrociata, che ha dato vita all'ennesima importante prova. Franchi ha fatto suo il torneo battendo in finale l'altro giovanissimo atleta pisano, Pietro Marranchelli, anche lui autore di una brillante gara. Chiudono al terzo e quarto posto Sandro Giannelli, vincitore della scorsa edizione, e il fiorentino Stefano Bartoloni.

Atleti di casa protagonisti anche nella gara a coppie che si è svolta nel pomeriggio. In questo caso a vincere il trofeo sono stati Armando Puzio e Stefano Sirianni, da anni soci e appassionati giocatori dell'associazione pisana. Sirianni e Puzio hanno avuto la meglio sui fratelli Italo e Mario Di Ruscio, in una combattutissima finale giocata punto su punto.

Alla premiazione e durante la gara sono state presenti anche le istituzioni, con il presidente del Coni provinciale Giualiano Pizzanelli e gli assessori del Comune di Pisa Federico Eligi e Andrea Serfogli. La gara è stata interrotta per alcuni minuti a seguito della pioggia caduta nel pomeriggio, ma grazie anche alla collaborazione degli atleti, gli organizzatori di Pisa Bocce sono riusciti a portare a termine il torneo e premiare i vincitori.

Albo d'oro

L'albo d'oro del trofeo di S. Ubaldo si tinge ancora di più dei colori locali del Pisa Bocce, a testimonianza di una crescita associativa e tecnica del sodalizio guidato da Carlo Lazzeroni. Questo l'albo d'oro delle sette edizioni svolte del Trofeo di S. Ubaldo:

Singolare: 2018 Franchi Samuele (Pisa Bocce); 2017 Giannelli Sandro (Pisa Bocce); 2016 Babacar Dieng (Senegal); 2015 Biggi Marco (Asd Pozzo); 2014 Pittà Liborio (Pisa Bocce); 2013 Bartoloni Stefano (Affrico Firenze); 2012 Lazzeroni Romano (Pisa Bocce)

Coppie: 2018 Sirianni / Puzio (Pisa Bocce); 2017 Fall/Pittà (GPS/Pisa Bocce); 2016 Babacar/Marino; 2015 Sirianni/Pistolesi (Pisa Bocce/Riparbella); 2014 Babacar/Tamagni; 2013 Bartoloni/Dani (Affrico/Riparbella Petanque)

Circuito regionale

La gara di S. Ubaldo ha anche assegnato il titolo di vincitore del circuito regionale di petanque, essendo l'ultima tappa delle cinque organizzate dalla Federazione (le altre si sono svolte a Massa, Riparbella, Arezzo, Firenze). A trionfare è stata l'associazione pisana con l'atleta perugino Marco Sensi. Secondo posto in classifica per Samuele Franchi e ottimo quarto posto per Pietro Marranchelli. I primi otto atleti toscani della classifica del circuito giocheranno sabato 2 Giugno la gara interregionale che assegnerà il titolo di campione del centro Italia che sarà disputata tra i migliori atleti toscani, laziali ed emiliani; la gara si disputerà a Pisa, sul Viale delle Piagge.