Calcio: a Barbaricina torna il Torneo Spinabella

Una tre giorni di calcio presso gli impianti sportivi 'Lido Luzzi' in Via del Capannone in Loc. Barbaricina, per ricordare Don Giacomo Spinabella, fondatore dell'Aurora Calcio da venerdi 20 a domenica 22 settembre. La manifestazione organizzata dalla società Pisa Ovest è ormai giunta alla tredicesima edizione e riservata alle categorie Esordienti 1 Anno categoria 2008.

In campo sei squadre suddivise in due gironi: nel girone A Picchi, Guasticce e Fortis Camaiore, nel girone B Pisa Ovest, Arci Zambra e Academy Livorno. Il Pisa Ovest dei mister Busio e Micheli, squadra organizzatrice, esordirà sabato 21 settembre con la perdente della gara inaugurale del girone B fra l'Arci Zambra e l'Academy Livorno alle ore 18.30 per poi sfidare la vincente.

Ad inaugurare il torneo venerdì 20 settembre però una sfida tutta labronica fra Picchi e Guasticce alle ore 17.30. La perdente affronterà la Fortis Camaiore. La finalissima che assegnerà la tredicesima edizione del Torneo Spinabella sarà disputata domenica 22 settembre alle ore 19.30 sempre ai campi sportivi 'Lido Luzzi' di Barbaricina.