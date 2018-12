Torneo Under 12 pallavolo a Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domani 8 Dicembre si terrà il torneo under 12 femminile, esordio ufficiale per le nostre giovanissime squadre con alcune atlete alla prima esperienza di campo. Un battesimo pieno di emozioni e di sorrisi e probabilmente anche di un pochino di timore. Scenderanno in campo 3 formazioni targate Bellaria, due squadre 2008 ed una squadra 2007, insieme a loro le formazioni di Folgore Pallavolo San Miniato, Asd Pallavolo Castelfranco e ASD Polisportiva Vicarello. Le gare si svolgeranno mattina e pomeriggio presso gli impianti della Polisportiva Bellaria e la palestra Fermi sempre a Pontedera. Ringraziamo anche lo sponsor della manifestazione Imballoinlegno.it, una azienda che ha deciso di supportare le nostre formazioni del settore giovanile. Stiamo crescendo e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci.