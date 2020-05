Coronavirus, annullata l'edizione 2020 del Tower Festival: "Faremo nuovo grande evento"

Annullata l'edizione 2020 del Tower Festival, l'annuale tre giorni di sport, musica e spettacoli organizzata dal Centro universitario sportivo pisano (Cus Pisa). In questi mesi, nonostante la chiusura prolungata del Centro di via Chiarugi imposta dalle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Coronavirus, l'organizzazione della manifestazione in programma per il prossimo giugno non si è mai fermata. In questo periodo, nonostante tutte le difficoltà del caso, il Cus Pisa ha cercato possibili soluzioni innovative e forme alternative per garantire comunque lo svolgimento dell'evento che caratterizza l'estate cussina, ma le imponenti misure decise dal governo per limitare la diffusione dell'epidemia, il divieto di assembramenti e di manifestazioni pubbliche e private hanno costretto alla drastica decisione di annullare l'evento.

Negli ultimi giorni è emersa però la volontà e la possibilità di organizzare una nuova iniziativa. Una manifestazione, ancora in fase di definizione, che possa coniugare gli aspetti sportivi con lo spirito di amicizia ed unione che contraddistingue il Cus Pisa. "Un nuovo grande evento - scrive nel comunicato il Cus - da promuovere nei prossimi mesi compatibilmente con i provvedimenti adottati a livello nazionale e locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria".