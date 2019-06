Maxi-schermo all'Arena per Triestina - Pisa: tagliandi polverizzati

Spolverati. Sono esauriti i tagliandi (gratuiti) d'ingresso alla Curva Nord dell'Arena Garibaldi per assistere al maxischermo alla partita Triestina-Pisa in programma domenica 9 giugno.

L'amministrazione comunale ne aveva messi a disposizione 3300 con possibilità di ritirarli fino a domenica nell'atrio di Palazzo Gambacorti. E' bastata però solo la mattinata di oggi, venerdì, per terminare i tagliandi, a testimonianza della grande attesa che sta vivendo la città e della voglia di assistere al match decisivo per la promozione tutti insieme all'Arena.

Il Comune informa che non verranno distribuiti altri tagliandi ricordando che, per motivi di sicurezza, non sarà possibile accedere allo stadio sprovvisti degli stessi.