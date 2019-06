Triestina - Pisa, fumata bianca: arriva il maxi-schermo all'Arena

Il Comune di Pisa comunica che, in occasione della finale di ritorno playoff, per i tifosi che non potranno raggiungere Trieste al seguito del Pisa Sporting Club, sarà allestito un maxischermo all'Arena Garibaldi per permettere ai supporters nerazzurri che rimarranno a Pisa di vivere insieme le emozioni della finalissima.

Il maxischermo sarà posizionato davanti alla Curva Nord Maurizio Alberti che avrà una capienza di 3300 posti grazie alla deroga firmata dal sindaco di Pisa Michele Conti.

Per motivi di sicurezza alla curva si potrà accedere, a partire dalle ore 16,30, esclusivamente muniti di un tagliando d’ingresso gratuito che potrà essere ritirato nell’atrio di Palazzo Gambacorti nei seguenti orari:

venerdì 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00

sabato 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00

domenica 9 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Si precisa che saranno rilasciati non più di 5 tagliandi a persona. Non è necessario presentare alcun documento per il ritiro. I tagliandi saranno rilasciati gratuitamente fino a esaurimento dei 3300 posti.