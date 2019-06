Triestina-Pisa, febbre da serie B: sarà esodo nerazzurro

Ci siamo. Il conto alla rovescia è partito. Sono ore di grande attesa e trepidazione per i tifosi nerazzurri che alle 18.30 hanno in agenda un appuntamento di prim'ordine: quello con il match decisivo per il salto in serie B. I nerazzurri di mister D'Angelo sfideranno infatti al 'Rocco' di Trieste i padroni di casa della Triestina. Si parte dal risultato di parità di mercoledì scorso all'Arena, un 2-2 che dunque obbligherà le due formazioni a giocarsi la serie B nella sfida di oggi.

E se i biglietti per assistere alla gara al maxi schermo all'Arena Garibaldi (il Comune aveva messo a disposizione 3300 tagliandi) sono stati polverizzati in poche ore, c'è anche chi seguirà la partita direttamente sugli spalti del 'Rocco'. Sarà infatti un vero e proprio esodo nerazzurro visto che in circa 4mila (forse più) hanno acquistato il tagliando che vale la promozione in serie B. Pullman strapieni da giorni, minivan noleggiati e poi le 'macchinate' con i post che si sono susseguiti su Facebook per cercare passaggi o mettere a disposizione posti liberi nella propria auto. Una carovana nerazzurra che dipingerà il tragitto fino allo stadio di Trieste.

Sarà dunque un colpo d'occhio da categoria superiore, con circa 20mila persone in uno stadio completamente rinnovato, senza barriere a delimitare il terreno di gioco dagli spalti.

L'U.S. Triestina Calcio 1918 invita il pubblico a raggiungere l’impianto con largo anticipo (apertura cancelli a partire dalle 16.30), al fine di espletare le operazioni di filtraggio per tempo e scongiurando così il rischio di accedere a partita in corso. Evitare qualsiasi tentativo di invasione di campo, sia per ragioni di pubblica sicurezza sia per il fatto che, al termine della gara, il centro del campo ospiterà il cerimoniale di premiazione delle squadre (tempi allestimento palco di circa dieci minuti e successiva premiazione).



Per chi invece non potrà andare a Trieste ed è rimasto fuori dall'Arena, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale web ufficiale della Serie C (www.elevensportsitalia.it). Prevista anche una diretta sulla piattaforma digitale terrestre trasmessa da Rai Sport.

Se volete potete inviarci le vostre foto sul viaggio verso Trieste oppure, per chi resterà in città, su come vi state preparando alla partita. Il nostro indirizzo è pisatoday@citynews.it, whatsapp 3494747920, oppure sulla nostra pagina Facebook