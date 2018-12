Calcio giovanile: successo per il 1° Trofeo Pisa Ovest Cup

Lo Sporting Pietrasanta si aggiudica il '1 Trofeo Pisa Ovest Cup' riservato alla categoria Pulcini 1 Anno - 2009 sconfiggendo in finale (2-0) la squadra livornese del Vada. Terza piazza per il Pisa Ovest, che ha sconfitto (1-0) il Giovani Via Nova, squadra di Pieve a Nievole con un gol di Nuti. Al quinto posto il Calci che ha battuto (3-0) nel derby tutto pisano lo SpaVecchiano. Si è giocato al meglio di due tempi da 12' ciascuno. Il torneo si è disputato presso il campo sportivo comunale di Porta a Mare a Pisa, uno dei cinque impianti a gestiti dalla società Pisa Ovest e la bella giornata di sole ha favorito il grande afflusso di pubblico.

FAIR PLAY AL CENTRO DEL PROGETTO PISA OVEST. C'è stato il giusto fair-play ed i ragazzi di tutte le squadre hanno addirittura pranzato tutti insieme allo stesso tavolo sottolineando come la società Pisa Ovest tenga a questo aspetto in qualsiasi competizione giovanile che organizza. Nel pomeriggio poi tutti i protagonisti agli ordini dei rispettivi tecnici sono tornati in campo.

Girone A

Pisa Ovest - Spa Vecchiano 0-0

Sporting Pietrasanta - Pisa Ovest 1-1

Spa Vecchiano - Sporting Pietrasanta 0-1

Girone B

Calci - Vada 1-2

Giovani Via Nova - Calci 1-0

Vada - Giovani Via Nova 0-0



Finale 5/6 posto Calci - Spa Vecchiano 3-0

Finale 3/4 posto Pisa Ovest - Giovani Via Nova 1-0

Finale 1/2 posto Sporting Pietrasanta - Vada 2-0

SPORTING PIETRASANTA: Bardi, Bacci, Esposito, Bertoni, Dal Torrione, Dezulian, Di Meo, Giannoni, Puccinelli, Romiti, Tonini. All. Nicola De Angeli

VADA: Bartoluccio, Cannata', Iacoponi, Laayouchi, Omeri, Pandele, Catarsi, Santi, Regoli, Vrami, Volpicelli, Cadoni, Del Moro, Meatu, Cruciani. All. Marco Tagliaferri

PISA OVEST: Bonanni, Bruno, Crescenzi, Ficarra, Gallerini, Guarini, Montaldi, Nuti, Pandolfi, Paolicchi, Procopio L., Procopio T., Rastelletti, Shuaipi. All. Fabio Montzaldi.

CALCI 2016: Bargagna, Annese, Bonanni, Casigliani, Galletti, Giani, Giovacchini, Offerta, Plaia, Pratali. All. Simone Bianchi

SPA VECCHIANO: Benedettini, Ceccarelli S., Consani, Francini, Frascarelli, Kokaj, Lushnjani, Prencia, Taddei, Ceccarelli T., Karafili. All. Francesco Lo Presti

GIOVANI VIA NOVA: Pace, Milito, Sgrilli, Parlanti, Lubrani, Dordoni, Pellegrini, Sostegni, Sturba, Coppi, Cecchi. All. Ugo De Simone