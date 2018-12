Un brindisi che unisce: un Terzo tempo di auguri, ricco di amicizia e unione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In un calcio dove i veri valori e l'etica fanno fatica a emergere, il Settore Calcio a 7 Pisa Aics lancia una iniziativa per rafforzare ancora di più il vero spirito di questi campionati: unire, rendere amici e stare insieme come una grande famiglia.