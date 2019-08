Si svolgerà domenica 1° settembre 2019, nelle acque antistanti Marina di Pisa, il 5° Trofeo Lions Guglielmo Marconi - Challenge Alto Tirreno, veleggiata competitiva, nell’ambito del Campionato LNI Pisa 2019.

La manifestazione è organizzata da Lions Club Pisa Host, Leo Club Pisa e dalla sezione di Pisa della Lega Navale Italiana ed è intitolata al grande inventore Guglielmo Marconi, che nel 1903 effettuò la prima trasmissione radiotelegrafica dalla stazione di Coltano. L’iniziativa è patrocinata da Porto di Pisa, Lions del Mare e Fondazione Guglielmo Marconi.

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni cabinate monoscafo, che si sfideranno nello specchio d’acqua antistante il centro di Marina di Pisa, sul percorso Porto di Pisa - Shiplight - Luminella - Porto di Pisa.

Come ogni anno, parte del ricavato sarà devoluto ad un’iniziativa sociale sul territorio. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di regalare un DAE - defibrillatore automatico esterno - al Porto di Pisa, contribuendo a rendere più sicura l’area portuale, al servizio di diportisti, dipendenti, frequentatori dell’approdo, turisti e abitanti di Marina di Pisa. Una donazione in memoria di Paolo Semeraro, il compianto Generale della Guardia di Finanza ucciso proprio da un attacco cardiaco nel 2009. Un gesto di solidarietà fortemente voluto dalla vedova Maria Susana Gavelli. La consegna avverrà al termine della veleggiata, alle 18, quando gli equipaggi si ritroveranno per un momento conviviale, presso l’hotel L’Incanto di Boccadarno. La manutenzione annuale del DAE sarà a cura dell’associazione Vela Toscana Asd.

Le premiazioni, come di consueto, si svolgeranno nel corso della Festa di fine stagione della Lega Navale di Pisa, il 13 ottobre. Il Campionato LNI Pisa 2019 si concluderà il 22 settembre, con la sesta ed ultima prova, la veleggiata Io, Io&Te, Io&Noi.