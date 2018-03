Vela: al via il campionato primaverile 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Col mese di marzo e l’attesa primavera tornano le regate nelle acque del nostro Litorale. Il Comitato Circoli Velici Alto Tirreno del quale fanno parte i più prestigiosi circoli velici locali, Yacht Club Livorno, Lega Navale Italiana sezione di Livorno, Circolo Nautico Livorno e lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, organizzano il Campionato Primaverile 2018 con la prima regata domenica 11 marzo. La pausa invernale è servita per mettere a punto le imbarcazioni dopo la fine del Campionato Invernale e gli equipaggi sono pronti per la nuova stagione. La regata dell’11 marzo sarà su un percorso a bastone sulle boe valida per l’assegnazione della Coppa Ycrmp. Il Campionato proseguirà domenica 18 marzo e domenica 8 aprile per concludersi il 15. Sabato 14 aprile sarà a disposizione per eventuali recuperi. Anche questa edizione vede la partecipazione della nutrita flotta dei Minialtura grazie alla collaborazione con lo Yacht Club Montecatini, flotta che partirà direttamente dal Porto di Pisa mentre le altre imbarcazioni iscritte, suddivise in due raggruppamenti, Orc e Gran Crociera, saranno ospitate alle banchine dello Yacht Club Livorno. Yacht Club che curerà anche la segreteria per le iscrizioni al Molo Mediceo 21, tel. 0586 896142, fax: 0586 895355; segreteria@ycl.it.

