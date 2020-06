'Vela Day' alla Lega Navale Italiana

Una piacevole iniziativa per avvicinare i ragazzi allo sport della vela troverà spazio presso la base nautica della Lega Navale Italia (viale G. D’Annunzio 250) in questo fine settimana. Infatti dal pomeriggio di venerdì 26 giugno e per tutto il fine settimana la Lega Navale ha aderito all’iniziativa della Federazione Italiana Vela 'Vela Day'.

L’iniziativa nata con la collaborazione e la sponsorizzazione della Ferrero ha lo scopo di avvicinare i più piccoli ad uno sport sano ed affascinate quale la vela ed a responsabilizzare i ragazzi al rispetto e la tutela delle acque marine e di quelle interne, con lo scopo di trasmettere anche agli adulti atteggiamenti e modi di vivere sostenibili. Questi giorni sono dedicati a tutti coloro che dai sei anni in su vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela, attraverso filmati e prove in mare su imbarcazioni messe a disposizione della locale sezione della Lega Navale Italiana .

Nella vela la classe di riferimento per le prime competizioni è l’Optimist, una imbarcazione a vela sicura, semplice da manovrare su cui i bambini, nei corsi che saranno organizzati dal circolo, avranno la possibilità di imparare le prime elementari manovre per gestire in completa autonomia e sicurezza gli elementi naturali come il vento e l’acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni soci e istruttori di vela accoglieranno i visitatori il pomeriggio di venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020 dalle ore 15 alle 18 e domenica mattina 28 giugno dalle ore 9 alle 12. Sarà a disposizione dei partecipanti materiale illustrativo e promozionale, saranno illustrati i principali elementi di una barca a vela, come si arma e le principali manovre da effettuare per gestire l’impatto del vento sulle vele. Sarà anche a disposizione degli ospiti il simulatore di vela per vivere in diretta le emozioni di una navigazione a vela, il tutto nel rispetto di tutte le attuali normative contro il Coronavirus.