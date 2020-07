Lega Navale di Pisa: tre giorni dedicati alla vela

Si sono conclusi i 'Vela Day', tre giorni di festa della vela e del mare organizzati, su invito della Federazione Italiana Vela, dalla sezione di Pisa della Lega Navale Italiana. Un evento in contemporanea in tutta l’Italia dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, hanno voluto avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela e la bellezza di questo sport.

La sezione di Pisa ha colto l’occasione, e ha messo a disposizione le proprie strutture e le proprie capacità per spiegare ai giovani visitatori il mondo della vela: un grande impegno messo in campo con passione e determinazione dallo staff della LNI Pisa, coordinato dal neo presidente Luca Poli, con la comune visione della doppia valenza sociale dello sport della vela: contribuire alla formazione dei più giovani e contestualmente valorizzare l’ambiente marino, valori coniugati al meglio dallo spirito che accomuna i soci della Lega Navale Italiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I visitatori si sono cimentati nella preparazione di una piccola barca a vela, 'armarla' in gergo tecnico, preparando l’albero e issando le vele, imparando inoltre alcune semplici manovre per potere navigare in mare con sicurezza, provando anche l’ebbrezza di timonare la barca posta sul simulatore velico a grandezza naturale. Sei gli istruttori che, durante i tre giorni, che hanno condotto i giovani aspiranti velisti sul simulatore di vela, che la Lega Navale Italiana ha messo loro a disposizione, ricreando ipotetici inseguimenti di vascelli pirata o ricercando isole misteriose da raggiungere attraverso virate e strambate. Al termine della vista alcuni gadget a ricordo della loro prima 'navigazione' ha reso felici ragazzi ed adulti.