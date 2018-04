Vela: si è concluso il campionato primaverile 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un fine settimana finalmente ventoso ha riconciliato tutti i velisti col mondo delle regate. Sabato 14 e domenica 15 aprile si sono disputare ben quattro prove che hanno consentito di recuperare quelle rinviate durante il mese di marzo e hanno consacrato al vertice della vela locale Sea Wolf (Ycrmp) di David Carpita in Orc e Hurrà (Ycm) di Matteo Ridi tra i Minialtura. Un vento medio-forte da est con punte intorno ai 25 nodi ha messo a dura prova equipaggi e attrezzature provocando, tra le trenta imbarcazioni al via, anche qualche ritiro per avarie varie. La giornata di sabato è stata quella più impegnativa durante la quale si sono recuperate due prove: il Trofeo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e il Trofeo Wiechman (Cnl) con un grecale che si è sempre mantenuto sui 20 nodi con raffiche fino a 25. Domenica, invece, sembrava che il vento non volesse arrivare, ma la pazienza è stata premiata e, come da calendario del Campionato, sono state disputate le due prove valide per il Trofeo Lega Navale Italiana sezione di Livorno. Il Campionato, organizzato dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno, si è quindi disputato regolarmente stilando le classifiche su quattro prove con una di scarto. Nella classe Orc ottime le prestazioni delle imbarcazioni pisane che, oltre alla vittoria in overall di Sea Wolf, prima anche nel gruppo A, c’è da segnalare il secondo posto in Orc gruppo B e quinto overall, di Scamperix (Ycrmp) di Ferruccio Scalari e il terzo posto, sempre nel gruppo B, di Mizar (Ycrmp) di Franco Di Paco, gruppo che ha visto la vittoria di Mefistofele (Ycl) di Giovanni Lombardi. Nella classifica overall Sea Wolf ha regolato nell’ordine: Mefistofele e Canapiglia (Ycl) di Pierre Hamon, ottimo anche il piazzamento di Pierrot Lunaire (Ycrmp) di Enrico Scaramelli. Grande successo anche per la classe Minialtura con 13 iscritti e con la vittoria del Campionato primaverile di Hurrà con tre primi posti su cinque prove, davanti a Kyo (Ycm) di Fabio Trevisan e 6Bizzosa (Ycm) di Stefano Bettarini. Da segnalare il sesto posto di Witz (Ycrmp) di Faraguna e la vittoria nella prima prova di domenica di Paola (Cnv) di Gianluca Poli alla prima uscita stagionale. Tutte le classifiche su Fb del Comitato Circoli Velici Alto Tirreno.