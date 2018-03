La Viareggio Cup torna sul campo di Fornacette: al 'Masoni' l'esordio della Cina

Per il secondo anno consecutivo, la Viareggio Cup, il torneo internazionale più prestigioso del calcio giovanile, torna a Fornacette al Campo 'P. Masoni'. Merito della tenacia della società Fc Fornacette Casarosa e dell’impegno dell’amministrazione comunale calcinaiola.

Sette match per cinque continenti all’impianto sportivo fornacettese, che da lunedì 12 a mercoledì 21 marzo accoglierà squadre provenienti da tutti gli angoli del mondo impegnate nella Coppa Carnevale 2018. Atleti dall’Australia, dall’Argentina, dal Belgio, dalla Lettonia, dagli Stati Uniti, dall’Africa, dalla Colombia, dall’Italia e, novità di questa edizione, dalla Cina, che, dopo 40 anni di assenza, torna al Torneo Viareggio con la sua compagine under 19.

“Una società dinamica e operosa, fatta di persone appassionate e competenti, e impianti sportivi d’eccellenza - dichiara il sindaco Lucia Ciampi - sono questi gli elementi del binomio che hanno permesso al nostro territorio di cogliere questa importante opportunità. Tutto ciò è motivo di orgoglio per la nostra amministrazione, che da sempre ritiene lo sport viatico di aggregazione, educazione e socializzazione e lavora per valorizzarlo al massimo”.

Uno dei requisiti fondamentali che hanno permesso a Fornacette di esser scelta dal Comitato organizzatore della competizione è infatti il suo impianto sportivo. “Le nostre strutture sono apprezzate da realtà professionistiche di tutta Italia - afferma l’assessore allo Sport, Roberto Gonnelli - per questo siamo riusciti a riconfermarci come tappa della settantesima edizione del Torneo Internazionale di Viareggio, trampolino di lancio di sportivi di altissimo livello”.

“Il prestigio che Fornacette può ricevere da eventi come questo è altissimo - aggiunge il consigliere comunale con delega allo sport, Yassine El Ghlid - per capire la levatura di una manifestazione come quella viareggina basti pensare che anche l’attuale capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, è stato 'lanciato' dalla Coppa Viareggio, a cui partecipò circa 8 anni fa”.

Se la qualità delle strutture ha posto Fornacette sotto i riflettori calcistici internazionali, la caparbietà e il duro lavoro di chi le gestisce non sono stati da meno. “L’intera società è pronta a vivere a pieno l’arrivo della Viareggio Cup - precisano Luca Baldi, presidente dell’Fc Fornacette, e Marco Del Papa, tra gli organizzatori - siamo orgogliosi di accogliere squadre di alto livello, realtà che i nostri giovani e giovanissimi giocatori potranno toccare con mano. Sul nostro campo debutterà l’Under 19 Cinese, un attesissimo ritorno che siamo lieti di inaugurare”.

Il legame tra Cina e Versilia è presto svelato: Marcello Lippi, ex allenatore della nazionale italiana che vinse i mondiali nel 2006, viareggino doc, attualmente coach della nazionale cinese. “Il calcio in Cina è un settore in espansione - spiega Andrea Dinelli, delegato per i rapporti con l’Under 19 Cina - il contributo di mister Lippi è stato fondamentale per la partecipazione della compagine cinese al Torneo”.

A Fornacette, un altro importante evento si andrà a intrecciare con la Viareggio Cup: sabato 17 marzo sarà infatti la volta del Parma Day, tappa importante della recente collaborazione tra Fc Fornacette e Parma Football Academy. “Sono state molte le società professionistiche che hanno mostrato interesse nei nostri confronti, ben impressionate dagli impianti sportivi di cui disponiamo - specifica Alberto Nerini, responsabile dei rapporti con il Parma Calcio all’interno della società fornacettese - la nostra scelta è ricaduta sul Parma, disposta a formare i nostri coach e a offrire ai nostri giovani maggiori opportunità, senza però snaturare la nostra identità. I nostri colori rimangono dunque quelli di sempre, ma il livello di professionalità calcistica è pronto a innalzarsi notevolmente”.

Ecco di seguito il calendario delle partite che si terranno al campo 'Piero Masoni', a cui tutti i cittadini interessati potranno assistere:

Lunedì 12 marzo, ore 17.30, Torino – Cina U 19

Martedì 13 marzo, ore 20.30, Benevento – Euro New York

Mercoledì 14 marzo, ore 20.30 Bruges (Belgio) – Abuja (Nigeria)

Giovedì 15 marzo, ore 20.30, Fk Rfs (Lettonia) – Deportes Quindio (Colombia)

Sabato 17 marzo, ore 15,00, Apia Leichh Hardt (Australia) – Parma

Domenica 18 marzo, ore 11.00, Cai (Argentina) – Pro Vercelli

Mercoledì 21 marzo – ottavi di finale