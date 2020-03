'Pisa's Night Show': Fabbro suona l'inno al piano e viene premiato da giudici d'eccezione

Non c’è niente di meglio di una bella risata in questa emergenza così dura e piena di tensione. Il calcio giocato resta ancora un sogno lontano e ai tifosi nerazzurri non rimane che andare a cercare su internet video e fotografie delle partite più emozionanti giocate dalla propria squadra del cuore in tempi più o meno recenti. Anche la società di via Battisti però non intende lasciare soli i suoi sostenitori e per questo ha inaugurato una serie di video, pubblicati sui propri canali social, con l’intento di strappare un sorriso e qualche momento di leggerezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ultimo, in ordine di tempo, è il 'Pisa's Night Show', che ha per protagonista principale l’attaccante Michael Fabbro. Il numero 35 si è cimentato nella sua passione più grande, dopo il calcio naturalmente: il pianoforte. L’attaccante friulano, presentato da Samuele Birindelli, ha eseguito l’inno del Pisa: a giudicarlo, collegati dalle rispettive abitazioni, c’erano tre giudici d’eccezione. Gianmarco Ingrosso, Mattia Minesso e Alessandro De Vitis: i tre compagni di squadra hanno valutato il proverbiale 'X Factor' della punta al piano. Fabbro ha ricevuto gli apprezzamenti di Minesso e De Vitis, e la parziale e bonaria bocciatura di Ingrosso, calato alla perfezione nei panni del giudice 'cattivo'. Ma tutti, nessuno escluso, hanno concluso il video rivolgendo un caloroso saluto a tutti i tifosi pisani, "con l’augurio di rivederci il prima possibile all’Arena Garibaldi".