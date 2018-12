Maratona di Pisa: si impongono gli atleti stranieri

Sono stati circa 5mila, anche grazie alla Corsa dei Babbi Natale non competitiva, i partecipanti alla 20ª edizione della Maratona di Pisa: oltre mille provenienti dall’estero e più di 3mila quelli da fuori regione. Ad imporsi, sia al maschile che al femminile, sia nella 42 che nella 21km, sono stati atleti stranieri. A trionfare nella 42km lo svedese Johan Larsson e la croata Nikolina Sustic. Una novità e una conferma, perché Johan era all’esordio sulla distanza di 42,195km e non si è lasciato sfuggire l’occasione di vincere in 2h16’14”, mentre Nikolina ha concesso il bis in 2h42’29” dopo aver vinto ed incantato il pubblico pisano già nel 2017.

La gara maschile

Gara maschile contraddistinta fin dalle battute iniziali dal duello tra lo svedese e il keniano dell’Atletica Virtus Lucca Hosea Kimeli Kisorio. 1h07’31” il passaggio per entrambi alla mezza maratona, mentre già al 30km Johan passa in 1h35’51” con un leggero vantaggio su Kisorio transitato in 1h36’10”. Da solo al comando lo svedese non cede nel ritmo e non concede chances agli avversari mantenendo ritmo e vivacità fino al traguardo in piazza dei Miracoli sotto la Torre Pendente. Kisorio entra in crisi e terminerà solo settimo in 2h27’20”, lo sorpasseranno tre italiani e due marocchini. Infatti ad aggiudicarsi la seconda posizione è stato Nasef Ahmed (Atl. Desio) che già vinse a Pisa nel 2016. Oggi ha concluso in 2h20’51” in volata davanti a Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso) terzo in 2h20’53”.

E’ la prima volta della Svezia nell’albo d’oro ormai ventennale della Maratona di Pisa e con ogni probabilità il primo successo in una maratona italiana di un atleta svedese. "Sono felice di questa vittoria che non mi aspettavo - fa sapere Larsson - è la mia prima maratona e avrò sempre uno splendido ricordo di questa gara e questa città".

La gara femminile

Nikolina Sustic, campionessa mondiale ultramaratona 100km, ha dovuto vedersela con una agguerritissima ungherese Tunde Szabo che si è migliorata di parecchio rispetto all’anno passato e che ha dato filo da torcere alla croata. Per entrambe 1h19’10” il passaggio alla mezza maratona, mentre il finale ha visto Nikolina Sustic vincere in 2h42’29” e la Szabo seconda in 2h43’35”. L’anno scorso Szabo conquistò il secondo gradino del podio in 2h46’35”. Oggi terza è stata ancora una partecipante estera confermando un podio tutto extra-Italia: 2h45’07” per la tedesca Luisa Boschan. Prima italiana Federica Moroni (Golden Club Rimini) giunta quinta in 2h52’34”.

La Pisanina Half Marathon

Anche la Pisanina Half Marathon parla straniero al femminile grazie al successo della maltese Lisa Marie Bezzina che fa anche lei il bis dopo il successo targato 2017. Prima in 1h18’22” migliorando il 1h19’42” dell’anno scorso, mentre alle sue spalle c’è Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo) in 1h18’32” e Claudia Gelsomino (Cardateltica) in 1h19’34”. Anche tra gli uomini è predominio estero grazie alla vittoria dell’olandese Luc Schout in 1h09’23”, secondo Jacopo Boscarini (Atl. Grosseto) in 1h10’37” e colori della Polonia per il terzo posto con Florian Pysezel che ha terminato in 1h11’10”.

Il bilancio

A tracciare un primo bilancio di questa edizione è Andrea Maggini General Manager storico della maratona fin dal 2003. "Nel complesso sono stati 5000 gli iscritti grazie anche alla Corsa dei Babbi Natale non competitiva da 3-7-14km. La grande notizia è che con 1713 arrivati sui 1960 iscritti Maratona di Pisa, dopo vari anni fissa al decimo posto, balza in settima posizione per numero di arrivati in Italia. La Pianina Half Marathon da 21km ha registrato 1526 arrivati su 1800 iscritti".

"La Maratona di Pisa - ha continuato - porta turismo in città, registriamo il tutto esaurito tra gli alberghi in città e in tanti comuni limitrofi già da un mese. L’indotto che ricade sul territorio è di circa 3,5milioni di euro e questa è una grande soddisfazione".