Viterbese - Pisa 1-0: le pagelle | Bene Masucci, in ombra il centrocampo. Nerazzurri con poco ritmo

E' stato il solito, 'vecchio' Pisa. Al 'Rocchi' di Viterbo, nella gara di andata degli ottavi di finale dei playoff i nerazzurri sbattono sui consueti limiti della stagione, ed escono sconfitti con due soli tiri subiti nello specchio della propria porta. Il problema, da sottolineare, è che Mannini e compagni non sono riusciti a creare vere occasioni da gol pulite, e la Viterbese ha avuto vita facile nel difendere il vantaggio. Al Pisa adesso resta l'ultima prova di appello della stagione: mercoledì 23 maggio alle 20.30 servirà un'Arena Garibaldi infuocata per spingere la squadra verso la vittoria, unico risultato utile per avanzare ai quarti di finale.

Il massimo con il minimo sforzo

Iannarilli 6.5, De Vito 5.5, Sini 7, Rinaldi 6.5, Celiento 6, Di Paolantonio 6, Cenciarelli 6.5, Baldassin 6, Vandeputte 5.5, Jefferson 5.5, Calderini 5.

All. Sottili 6: la sua squadra centra la terza vittoria consecutiva in questi playoff capitalizzando al massimo l'unica occasione da gol creata nei 90'. I suoi ragazzi però non vanno oltre una striminzita sufficienza, dal momento che dopo il vantaggio la Viterbese non riesce a piazzare il colpo del KO nonostante la retroguardia nerazzurra avesse visibilmente sbandato dopo l'1-0. Nel secondo tempo i gialloblu non sono stati capaci quasi mai di proporsi con pericolosità nella metà campo avversaria, pur avendo alle spalle della linea difensiva del Pisa molti metri per attaccare la profondità. Ad ogni modo Sottili può festeggiare la quinta vittoria in fila considerando anche le ultime due gare di campionato. La stanchezza e la lucidità mentale dopo tre partite in nove giorni inizia a reclamare il conto, ma la Viterbese può salire a Pisa con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione.

Poco ritmo nelle giocate

Voltolini 6: il portiere nerazzurro è del tutto incolpevole sulla sassata di Sini che consegna la vittoria alla Viterbese. La barriera si apre davanti a lui e consente al pallone calciato dal difensore di arrivare all'angolino basso.

Mannini 5: il capitano rientra dal 1' dopo il fastidioso infortunio al piede, ma non lo fa con il giusto atteggiamento. Come preannunciato in conferenza stampa, Petrone lo arretra nella posizione di terzino sinistro, ma il numero 7 fatica a trovare le tempistiche giuste per spingere insieme a Di Quinzio su quella fascia. (Dal 46' Filippini 5.5: tiene meglio la posizione, ma come il capitano non riesce mai a presentarsi sul fondo per crossare in mezzo all'area laziale).

Sabotic 6: mette una pezza enorme sulla 'papera' di Ingrosso a fine primo tempo. Sarebbe potuto essere il colpo del KO, e invece il montenegrino tiene a galla il Pisa per la partita di ritorno. Annulla Jefferson sulle palle aeree.

Ingrosso 5.5: insicuro con la palla fra i piedi, al punto da spalancare la porta di Voltolini alla sgroppata di Vandeputte. Nel secondo tempo migliora il rendimento, facilitato anche dall'atteggiamento remissimo degli avversari.

Birindelli 5.5: leggermente meglio di Mannini, spinge con più convinzione sulla fascia destra, ma quando arriva sul fondo sbaglia quasi tutti i cross. In difesa non soffre praticamente niente, azzerando la tenica di e il dinamismo di Calderini.

Di Quinzio 5.5: il numero 10 fatica a trovare il ritmo giusto nelle giocate. Non è supportato adeguatamente da Mannini sulla corsia mancina, e alla lunga finisce per non incidere nonostante un tasso tecnico decisamente maggiore rispetto agli avversari. (Dal 66' Giannone 5: entra in campo, ma è come se non ci fosse. Tocca soltanto un paio di palloni, e finisce per passarli agli avversari).

Gucher 5.5: il regista austriaco non riesce a scuotere i suoi dal torpore dopo il gol subito. Non trova le giuste geometrie con il compagni di reparto De Vitis, anche se nel secondo tempo tenta di alzare i giri del motore avanzando il suo raggio d'azione.

De Vitis 5.5: molti palloni toccati, ma pochissimi degni di nota. Si esibisce spesso in passaggi orizzontali, senza tentare la verticalizzazione per velocizzare la manovra.

Lisi 5.5: è fra i più positivi dei nerazzurri nella prima mezz'ora, poi come il resto della squadra cala e si perde in giocate con poco costrutto. (Dal 74' Sainz Maza sv).

Eusepi 5.5: ci prova nel secondo tempo con una girata potente che chiama alla risposta con i pugni Iannarilli. Lotta su tutti i palloni con la sua consueta generosità, cerca il dialogo con Masucci, ma non viene supportato e assistito adeguatamente dagli altri compagni.

Masucci 6: è il nerazzurro più costante nell'arco della partita. Spesso si abbassa per 'pulire' i palloni da consegnare ad Eusepi o sugli esterni. Gioca di esperienza, mai di fino, e sbaglia poco. Purtroppo però non riceve mai la palla in zone pericolose del campo. (Dal 74' Negro sv).

All. Petrone 5.5: l'allenatore campano ha l'onestà intellettuale di riconoscere la prestazione insufficiente della sua squadra. I nerazzurri sono apparsi tutto il contrario della squadra presentata nel corso della conferenza stampa di venerdì 18 maggio. Ma più che di demeriti suoi, la sconfitta sembra l'ennesima conseguenza dei limiti strutturali e caratteriali dell'organico. L'allenatore nerazzurro ha però già pronta la ricetta per sovvertire l'esito degli ottavi di finale: "Mercoledì dovremo essere noi a trascinare il nostro pubblico con una prestazione degna della maglia che portiamo e della gente che verrà a sostenerci". Come dargli torto? Il 23 maggio all'Arena Garibaldi conterà solo vincere, ed il Pisa dovrà provare a centrare questo obiettivo con una partita disputata su ritmi alti. La Viterbese non è insuperabile se si aumenta la velocità della circolazione della palla: il dispositivo gialloblu è vulnerabile se si sposta con velocità il fronte del gioco. Ma se non verrà fatto questo, il pericolo è di andare incontro ad un'altra prestazione scialba come quella del 'Rocchi'.