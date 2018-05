Viterbese - Pisa: le probabili formazioni | Petrone: "Dobbiamo osare per vincere. A Viterbo con l'atteggiamento giusto"

Su il sipario. Il Pisa si presenta sul palco dei playoff di Serie C per recitare il ruolo di grande protagonista nella corsa alla Serie B. La stessa parte che quasi tutti gli addetti ai lavori avevano affibbiato ai nerazzurri alla vigilia del campionato, ma che poi per svariati motivazioni non sono riusciti a ricoprire con la giusta personalità. Adesso Lisuzzo e compagni hanno la grande possibilità di rifarsi con gli interessi, riversando sul terreno di gioco molti dei valori tecnici, tattici ed umani presenti nello spogliatoio ma rimasti inespressi nel corso della stagione regolare. Il sorteggio ha messo sul cammino del Pisa la Viterbese: saranno i laziali la prima avversaria nella strada verso l'obiettivo della cadetteria. Un avversario temibile, di categoria, ma incrociato già nel corso del campionato e per questo conosciuto, oltre che nei punti di forza anche nelle debolezze.

Squadra al completo pronta alla battaglia

Mister Mario Petrone tiene la conferenza stampa pre-partita due giorni prima rispetto al match di andata al 'Rocchi'. Vuole concedere alla squadra un viaggio tranquillo e sereno: il Pisa sarà nel Lazio già nella giornata di domani (sabato 19 maggio), per poter preparare i momenti immediatamente precedenti al fischio d'inizio in totale tranquillità. "Sono arrivate agli ottavi le formazioni che hanno approcciato meglio gli spareggi - esordisce il tecnico nerazzurro - ci sono state comunque poche sorprese nei primi due turni".

L'allenatore del Pisa ribadisce questo concetto in riferimento alla sua squadra: "Non dovremo assolutamente sbagliare atteggiamento e approccio. Dovrò ragionare sullo stato di forma dell'intero gruppo: ci sono alcuni ragazzi reduci da acciacchi. Per quel che riguarda la gestione dei 180' invece dovremo dimenticarci di poter centrare il passaggio con due pareggi. Dobbiamo osare per vincere, perché non siamo una compagine in grado di fare calcoli. Da qui alla Serie B ci sono sette partite potenziali: almeno quattro dovremo vincerne".

Il punto sui giocatori che in passato erano infortunati dice che tutti sono stati recuperati. Qualcuno con una condizione fisica migliore (Mannini), qualcun altro in dubbio dal primo minuto (Lisuzzo e Filippini). "L'unico assente sarà Ferrante, che resterà a Pisa e rientrerà sicuramente mercoledì". Il tecnico dello Sporting Club si sofferma poi sui prossimi avversari: "Hanno i giocatori giusti al posto giusto, nello scacchiere del 4-3-3 che è riuscito ad assorbire bene i molti cambi in panchina. Non sono meravigliato di ritrovarli protagonisti dei playoff". "In settimana abbiamo provato diverse soluzioni tattiche - prosegue Petrone - ma questo gruppo non può concedersi esperimenti. Sono arrivato a cinque partite dalla fine e siamo riusciti a dare maggiori geometrie, e le abbiamo espresse contro gli avversari che abbiamo affrontato. Perciò penso che in linea generale non ci saranno modifiche. Dovremo evitare di concedere episodi in fase difensiva, perché i gol che abbiamo subito ultimamente sono arrivati da questi errori". L'allenatore del Pisa si sbilancia dando anche uno spunto tattico molto interessante: "Mannini non giocherà a destra. La sua carriera si è sviluppata interamente a sinistra, e quindi giostrerà sicuramente su quella corsia. Potrebbe sostituire Filippini come cursore difensivo, oppure prendere il posto di Di Quinzio nel ruolo di esterno alto. Ma l'idea di partenza è che sicuramente la sua fascia sarà quella, in qualsiasi sistema di gioco".

I nerazzurri hanno dovuto vivere tre settimane di sosta fra la fine del campionato e il debutto nei playoff. "Siamo a fine stagione - commenta Petrone - con nove mesi di attività. E' impossibile quindi arrivare al 100% all'appuntamento. Ci siamo concentrati sul recupero della condizione, provando a portare sullo stesso livello tutti gli elementi di concerto con lo staff dei preparatori".

Due vittorie contro due toscane

La Viterbese Castrense di mister Sottili e del vulcanico presidente Piero Camilli si presenta all'appuntamento con un biglietto da visita niente male. I gialloblu dell'alto Lazio infatti nei primi due turni dei playoff hanno silurato altrettanti compagini toscane, e vorrebbero concedersi il tris. Nel primo turno i laziali hanno sconfitto 2-1 il Pontedera, e martedì 15 maggio nuovamente fra le mura amiche hanno battuto con lo stesso risultato la lanciatissima Carrarese. Mister Sottili quindi può ultimare la preparazione per l'andata degli ottavi di finale forte di un ottimo viatico alle spalle.

La fiducia in casa del capoluogo della Tuscia è grande, così come l'entusiasmo: il pubblico viterbese sembra reagire bene all'appello di portare quante più persone possibile allo stadio, e domenica sera si potrebbe sfiorare il tutto esaurito al 'Rocchi'. 4mila cuori gialloblu saranno pronti a spingere capitan Celiento e compagni, che dovranno andare alla ricerca della terza vittoria consecutiva in questi spareggi per incanalare a loro favore il doppio confronto con i nerazzurri. La Viterbese infatti sa che anche senza perdere si ritroverà fuori dai playoff, e proverà a capitalizzare al massimo l'andata fra le mura amiche. Sottili dovrebbe proporre la formazione tipo, con il consueto 4-3-3 con Iannarilli tra i pali, protetto da Peverelli, Sini, Rinaldi e Celiento. In mezzo al campo Baldassin è in vantaggio nel ballottaggio con Benedetti, con Di Paolantonio e Cenciarelli a completare il reparto. La pretattica, oppure un reale acciacco subito nel corso della partita con la Carrarese, sta tenendo in bilico la posizione di Jefferson al centro dell'attacco. L'ex Latina, nel caso non riuscisse a farcela dal 1', verrà sostituito da De Sousa. Ai suoi fianchi la tecnica e la rapidità di Calderini e Vandeputte.

L'arbitro e alcune curiosità statistiche della partita

La sfida del 'Rocchi' è stata affidata al signor Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza. Quinta stagione consecutiva per il fischietto veneto nella CAN di Serie C, in odore di promozione nella categoria superiore. Quest'anno Zanonato ha diretto il Pisa nei due 0-0 di Monza e Siena, mentre sarà all'esordio con la Viterbese.

Il Pisa si presenta alla partita del 'Rocchi' dopo tre settimane di pausa da match ufficiali. Dopo la sconfitta indolore di Arezzo del 28 aprile, infatti, i nerazzurri hanno osservato il turno di riposo all'ultima di campionato e hanno fatto da spettatori interessati ai primi due turni dei playoff. Statistiche alla mano, quindi, Mannini e compagni non vincono da un mese (3-1 al Pontedera, lo scorso 20 aprile). La Viterbese invece, che ha chiuso il Girone A a tre lunghezze dagli uomini di Petrone (58 punti contro 61) ha inanellato una striscia - considerando anche il campionato - di quattro vittorie consecutive. Dal punto di vista delle reti fatte e subite le due squadre si somigliano da vicino: 44 gol siglati dal Pisa a fronte di 30 subiti; 46 realizzati e 35 incassati per la Viterbese.

Per il Pisa sarà la settima apparizione al 'Rocchi', la seconda in questa stagione. In campionato il match del 28 gennaio è terminato sullo 0-0, con due pali pieni a strozzare in gola l'urlo del gol ai padroni di casa. Il bilancio complessivo fra le due formazioni è in equilibrio: due vittorie della Viterbese (1977 e 1997), due vittorie del Pisa (1972 e 2000) e due pareggi (1972 e 2018).

Le probabili formazioni

Viterbese (4-3-3): Iannarilli; Peverelli, Sini, Rinaldi, Celiento; Baldassin, Di Paolantonio, Cenciarelli; Vandeputte, De Sousa, Calderini. All. Sottili

Pisa (4-4-2): Voltolini; Birindelli, Ingrosso, Lisuzzo, Filippini; Di Quinzio, Gucher, De Vitis, Lisi; Eusepi, Masucci. All. Petrone