Viterbese - Pisa 0-0 | I nerazzurri non mordono, e si salvano nel finale grazie al palo

Viterbese - Pisa: il primo degli scontri diretti che nel girone di ritorno daranno il volto definitivo alla classifica del Girone A di Serie C. I nerazzurri arrivano nell'alto Lazio con la spinta della vittoria contro il Monza di sette giorni fa, e la notizia proveniente da Livorno della prima sconfitta interna degli amaranto. Un quadro perfetto per dare un'ulteriore spinta alla voglia di successo di Mannini e compagni, che però dovranno fare i conti con un avversario altrettanto in salute. La Viterbese infatti non perde da metà novembre, e al pari del Pisa ha nel mirino la vetta della classifica.

La partita

Mister Pazienza lancia nella mischia dal 1' lo spagnolo Sainz Maza, sacrificando il 'match winner' della sfida con i brianzoli di una settimana fa, Di Quinzio. Confermati tutti gli altri interpreti, compreso Voltolini tra i pali: il rientrante Petkovic si siede soltanto in panchina. L'allenatore dei padroni di casa, Sottili, risponde con il consueto 4-3-3 tutto rapidità e tecnica, scogliendo il ballottaggio per il ruolo di prima punta fra Jefferson e De Sousa a favore del primo. In campo dal primo minuto anche il neoarrivato Elio Calderini, che completa il tridente offensivo con il belga Vandeputte.

Il 'Rocchi' ha risposto bene all'appello della società, che anche tramite il presidente Piero Camilli aveva chiesto il maggiore supporto possibile per questa super sfida. Sono almeno 3000 i tifosi locali, con una discreta rappresentanza da Pisa nonostante l'orario scomodo e l'obbligo della tessera del tifoso: circa 250.

La prima occasione del match porta la firma di Negro, che al 5' di testa non riesce a trovare la porta. Mannini è bravo a lavorare la sfera sulla trequarti, e a trovare sulla destra Masucci. Il suo cross trova il compagno di reparto nell'area piccola, che aveva preso posizione su Rinaldi: la sua incornata però si perde altissima. La Viterbese risponde già all'8', con una progressione di Jefferson che taglia in due la difesa nerazzurra. Ma il destro a giro dell'ariete brasiliano trova la strepitosa risposta di Voltolini, che devia in angolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ricercando l'ampiezza sulle fasce e rendendo piacevole il ritmo del match. Proprio da una combinazione sull'out destro Baldassin calcia in diagonale: Voltolini è bravo ad addomesticare in presa senza concedere la ribattuta ai laziali.

I nerazzurri trovano con facilità la profondità grazie agli smarcamenti di Negro. Al 23' l'ex Matera scivola alle spalle di Sini servito da Gucher, e scappa verso la porta giallorossa. La sua sterzata in area disorienta anche i compagni, ed il suo suggerimento resta a metà strada fra Sainz Maza e Masucci. E' decisamente più preciso il destro di Vandeputte al 29', che su punizione dai 25 metri chiama Voltolini a volare sulla sua destra per togliere la palla dall'angolino.

Dopo una fase centrale della prima frazione in leggera sofferenza, i nerazzurri rimettono il naso furi al 39' con una conclusione di Sainz Maza dal limite. Lo spagnolo riceve la ribattuta della difesa laziale al limite dell'area e prende la mira: il suo sinistro viene deviato da Rinaldi e si impenna, Iannarilli è attento e smanaccia in corner. La sfida termina con questa emozione: le due squadre si avviano negli spogliatoi dopo 45' di buon ritmo e grande equilibrio. Le due difese sono state abili a disinnescare quasi tutte le combinazioni offensive degli avversari, chiudendo ogni varco centrale e lasciando lo sfogo soltanto sulle fasce.

La ripresa parte con la Viterbese in saldo possesso del pallino del gioco. Jefferson al 56' porta a spasso Gucher al limite dell'area, e di destro centra il palo destro, con Voltolini battuto. Il Pisa non riesce a cambiare passo, e una volta superata la metà campo perde il bandolo della matassa finendo costantemente in un vicolo cieco, senza trovare lo sbocco per la conclusione verso la porta. Masucci si muove lungo tutta la trequarti, ma non trova alcuna sponda utile da Negro o da Mannini: i nerazzurri non pungono praticamente mai nella prima metà del secondo tempo, e ricorrono con troppa insistenza al lancio lungo.

La fase centrale del secondo tempo vive una fase stanca, e per trovare un altro guizzo bisogna aspettare il 79'. Giannone, subentrato al posto di Negro, si impossessa della palla sulla linea della metà campo e punta la porta laziale. Arrivato sui 25 metri esplode il sinistro: la conclusione viene deviata da una buca davanti a Iannarilli, che con ottimi riflessi manda la sfera in corner. Nel primo minuto di recupero Voltolini commette un clamoroso errore di valutazione, finendo con la palla fra le mani fuori dall'area di rigore. Il lancio dalle retrovie dei laziali scende al limite dell'area: il portiere nerazzurro decide di uscire in presa alta, ma nello slancio finisce fuori dai 16 metri. Si incarica della battuta Sini,che scarica un missile terra-aria che si infrange sul palo alla destra del portiere.

Termina così lo scontro diretto. Come spesso accade, la montagna ha partorito il proverbiale topolino: lo 0-0 sicuramente non soddisfa nessuno. La Viterbese può recriminare per i due pali colti nella ripresa a Voltolini battuto. I laziali hanno creato qualcosa di più, soprattutto nella ripresa, rispetto ai nerazzurri. Il Pisa non è andato oltre ad un buon 'trotto' per tutta la partita, senza riuscire a trovare quel guizzo di coraggio richiesto da Pazienza alla vigilia.

Il tabellino

Viterbese - Pisa 0-0

Viterbese (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Sini, Rinaldi, De Vito; Benedetti (46' Checchin), Baldassin, Di Paolantonio (46' Cenciarelli); Vandeputte, Jefferson (66' De Sousa), Calderini (71' Peverelli). All. Sottili

Pisa (4-4-2): Voltolini; Filippini, Ingrosso, Carillo, Benedetti; Sainz Maza (60' Di Quinzio), Gucher, Izzillo, Mannini (81' Cuppone); Negro (71' Giannone), Masucci (81' Eusepi). All. Pazienza

Reti:

Ammoniti: Masucci (P), Benedetti (V), Jefferson (V), Izzillo (P), Baldassin (V), Cuppone (P)

Note: arbitro Giovanni Ayroldi; angoli 7-9 (4-5); recupero 0 e 4'