Vittoria del Tennis Certosa nella fase interprovinciale maschile della Coppa delle Torri Pisa/Livorno

Il Tennis Certosa si aggiudica la fase interprovinciale maschile della Coppa delle Torri Pisa/Livorno superando sui campi di casa il T.C. San Miniato, accreditato della prima testa di serie. I padroni di casa passano in vantaggio con il successo di David Cei su Massimo Puccini per 61 60. Pareggiano quindi gli ospiti con Massimiliano Tonci che, in un'autentica maratona, supera Edoardo Pistoletti per 76 76. Contesa quindi decisa al doppio nel quale i certosini Cei/Del Punta hanno la meglio sulla coppia Riguccini/Puccini per 63 60. Adesso i giocatori si concederanno qualche giorno di meritato riposo, ma già in settimana torneranno in campo ad allenarsi in quanto a settembre ci sarà la fase regionale della competizione. Nella circostanza ci sembra giusto fare grandi complimenti a tutti i membri della squadra a partire dal Capitano David Cei e poi Simone Bianchi, Andrea Carboni, Cosimo Del Punta, Sergio Giusti, Piero Pagliaro, Edoardo Pistoletti e Massimiliano Serradori. Applausi anche ai tifosi che hanno assistito a tutta la contesa, sia durante la finale e sia nelle giornate precedenti. Grazie anche al Presidente, anche lui presente a bordo campo per vedere gli incontri e per allestire al meglio il terreno di gioco ed al Giudice Arbitro Giacomo Cei, sempre inappuntabile.