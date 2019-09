Pallavolo, 'Volley Day 2019': ai vertici della pallavolo toscana anche alcune atlete pisane

Si svolgerà domenica 15 settembre, presso la Sala Conferenze dell’Ente Livornese Cassa Edile in via Piemonte 62 a Livorno, il 'Volley day 2019', la manifestazione annuale con la quale il Comitato territoriale Basso Tirreno premia le squadre e gli atleti più si sono distinti nel corso della stagione 2018/2019.

Al fianco di atlete ed atleti nel giro della nazionale come Sarah Fahr, Elena Pietrini, Carlotta Cambi, Federica Squarcini e Giacomo Raffaelli, oltre a Simone Buti che riceverà il premio alla carriera, ci saranno anche le atlete del Volley Club Cascinese/Pallavolo Casciavola che hanno contribuito ai successi della rappresentativa Basso Tirreno al trofeo dei territori andato in scena l’aprile scorso a Cecina. Per le categoria 2005 saranno premiate Martina Biasci, Chiara Mori e Sveva Mugnaini, adesso passata al Novara Volley, mentre per la categoria 2006 a rappresentare i colori casciavolini ci sarà Vittoria Alyson Corsini.

Il 'Volley day 2019' avrà inizio alle ore 9 con il saluto dei vertici della Fipav e del Coni e proseguirà fino alle 13, subito dopo la premiazione de "I giornalisti del Volley".