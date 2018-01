Volley, serie B maschile gir. D: scivolone Peimar Calci, il derby è della Turris

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il derby tra Grandi Turris Pisa e Peimar Vbc Calci conferma per l’ennesima volta quanto tali partite vadano oltre a stati di forma, classifiche e obiettivi. Nel giorno più atteso ma anche più difficile i biancoverdi conquistano la prima vittoria stagionale in serie B, tornando a far punti dopo mesi di attesa. La Peimar conferma le difficoltà del dopo-festività, e in sette giorni perde due gare al tie-break dopo aver subito soltanto tre stop nei precedenti nove incontri. Soprattutto, per i calcesani prosegue la “maledizione” degli incontri con i ragazzi di coach Ceccanti: tre sconfitte nei tre più recenti, contando la finale play-off di serie C che risale allo scorso Giugno. Da segnalare, nelle file ospiti, l’assenza per squalifica del play Guemart, ben sostituito da Mazzotta, all’esordio stagionale; in campo per diversi frangenti anche Verbeni e Fascetti, variazioni al sestetto abituale schierato dai calcesani. La dinamica del match parla di due set equilibrati, vinti il primo dai blucelesti, e il secondo dalla Grandi. E’ stato questo “segnale” lanciato dai padroni di casa a tagliare le gambe agli ospiti, fantasmi vecchi e nuovi si sono presentati ad aleggiare sul PalaCep e questo ha portato alla batosta del terzo parziale, con la Turris padrona del campo. Ottima le reazione Peimar nel quarto, un 25-16 buon viatico per il tie-break ma dall’estremo equilibrio nelle prime fasi del quinto è uscita con maggior decisione la squadra di casa, imponendosi 15-12 e regalandosi la prima, vera soddisfazione in categoria nazionale.

“Dobbiamo immediatamente archiviare questa partita – commenta coach Berti a fine gara – la Grandi ha meritato ma noi abbiamo giocato a corrente alternata, come sabato scorso, gestendo male alcune situazioni come il finale della seconda frazione. Vincerla avrebbe cambiato l’esito della nostra serata. Dobbiamo pensare a Viadana, avversaria di sabato a Calci, prepararci e reagire a questo momento anche un po’ sfortunato. I lombardi hanno vinto il derby con Mantova, saranno motivati e pronti, noi non dobbiamo farci sfuggire l’occasione di chiudere l’andata con un successo valorizzando quanto messo in pratica dalla prima giornata ad oggi.