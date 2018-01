Volley, serie C maschile: Peimar Entomox Calci battuta in casa da Livorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Secondo stop di fila per la serie C Peimar Entomox, sfortunata nell’affrontare i Vigili del Fuoco Livorno nel loro miglior momento di forma. Gli ospiti infatti partono subito a mille, determinati a sfruttare lo slancio dei recenti risultati positivi per avvicinare la zona play-off. I calcesani, schierati da Baldacci con la diagonale Baronti-Giusti, Del Francia-Lorenzetti al centro, Di Nasso e Contatore di banda, Baggiani libero, fanno fatica a tenere il ritmo e cedono senza mai dare l’impressione di poter ribaltare le sorti del parziale. Al contrario, nel secondo set, la reazione è apprezzabile e la squadra prende coraggio: entrano Nardi in posto quattro e Rosati al centro, i cambi funzionano e la formazione di casa pareggia il conto dei set. Una terza e una quarta frazione in fotocopia spengono però i sogni di gloria, la Peimar Entomox parte sempre forte e guida nel punteggio, ma a quota 20 qualcosa si inceppa e su un paio di rotazioni i calcesani si bloccano. La squadra ha un gioco vario e incisivo a livello corale, manca forse un risolutore e nei momenti di difficoltà questa mancanza si sente.

“Speriamo che i punti persi in gare come questa non siano poi decisivi nel conteggio di fine stagione – commenta il coach calcesano – dispiace perché giochiamo bene ma ci manca ancora qualcosa per vincere partite come questa, nella gestione dei finali di set accusiamo un po’ di “braccino”, sciupiamo occasioni, e poi paghiamo. Ad ogni modo la squadra c’è, lotta su ogni pallone, abbiamo una classifica accettabile, e questo è importante, andando oltre all’amarezza per l’esito del singolo match”.

PEIMAR ENTOMOX CALCI – VVF TOMEI LIVORNO 1-3

Parziali: 18-25, 25-22, 20-25, 20-25.

PEIMAR ENTOMOX CALCI: Baggiani, Baronti, Basti, Bertolini, Cerretini, Contatore, Del Francia, Di Nasso, Giusti, Lorenzetti, Nardi, Rossati. All. Baldacci