Wing Tsun Pisa, campionato Ewto Italia: è primo posto

La scuola Wing Tsun Pisa ha trionfato nel terzo campus estivo con gare della Ewto Italia. La scuola, guidata dagli insegnanti Niccolò Taliani (formatore Ewto Italia di educatori per bambini) e Vincent Wenger (specializzato nell’insegnamento ai bambini nella fascia di età 5-7 anni e 8-12 anni) è riuscita a ottenere il podio numerose volte.

Grazie alle posizioni conquistate da tutta la squadra e l’impegno di tutti bambini partecipanti, la Wing Tsun Pisa ha conquistato il primo posto tra le scuole partecipanti per l’edizione 2018 del campionato Ewto Italia lo scorso 2 giugno. La coppa è stata consegnata al team direttamente dal capo istruttore Italia Maestro Cuciuffo Filippo.

L’arte marziale nella quale i bambini hanno potuto competere è il Kung fu Wing Tsun, nelle forme Siu Nim Tau e Chum Kiu, in prove di equilibrio 'push games' e percorsi a squadre, ottenendo medaglia di bronzo argento e oro, nelle diverse categorie, con grande soddisfazione per gli insegnanti, che hanno preparato per tutto l’anno gli allievi in vista di questo importante appuntamento.

Ecco i bambini che hanno partecipato: Orsini Alessio, Sechi Alessandro, Spadacini Lorenzo, Brunetti Andrea, Ferrucci Alessio, Cobino Lorenzo, Parnanzini Chiara, Parnanzini Giulia, Melone Francesca, Buffoni Francesco, Castriotti Annachiara, Bubboni Cristian, Arturi Alberto, Apreda Federico, Castriotti Francesco, Leonetti Giuseppe, Galletti Francesco, Spadacini Davide e Bocci Zeno.

La A.s.d. Wing Tsun Pisa si trova a Pisa nel quartiere di Ospedaletto (via Gioacchino Volpe, 102) ed è specializzata nell’insegnamento del Kung Fu Wing Tsun (prevenzione, difesa personale per donne, adulti e bambini) e del Chi Kung come ginnastica per lo sviluppo del benessere psicofisico. Gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e svolge corsi di “Prevenzione della violenza” nelle scuole locali (anti bullismo, anti cyber bullismo, socializzazione, difesa assertiva etc.): www.prevenzionedellaviolenza.it. Per info, si può consultare il sito www.wingtsunpisa.it o chiamare il numero 338 913 9522.