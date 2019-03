Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: vela e sci, abbinamento vincente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In Val di Luce si è svolta la gara di slalom gigante dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa valida per la combinata Vela Sci che vedrà la classifica abbinata a quella di Tutti a Vela del 30 giugno. Il gruppo di velisti pisani si è confrontato su un percorso di circa 1000 metri che ha visto i più veloci portarlo a termine in poco più di trenta secondi. Gara molto tecnica, un gigante molto stretto, quasi uno slalom che grazie anche alle perfette condizioni della pista e un clima primaverile è stato portato a termine da tutti i partecipanti. Più veloce di tutti Alessandro Del Monte, friulano, maestro di sci che ha fatto registrare il miglior tempo (36,60 secondi) seguito per soli 34 centesimi da Roberto Lacorte. Per la cronaca il giudice di gara ha dovuto squalificare Stefano Busoni per il salto di una porta. Queste le classifiche: categoria ragazzi: 1. Silvia Lacorte, 2. Nicola Lacorte, 3. Alice Tamburini, 4. Anna Barsanti; categoria donne: 1. Lara Bini, 2. Giulia De Vincentis, 3. Kinzica Bini, 4. Luisa Cognetti; categoria uomini: 1. Alessandro Del Monte, 2. Roberto Lacorte, 3. David Carpita, 4. Raffaele Lucheroni. E ora tutti in mare per la prima regata del Campionato Primaverile organizzato dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno, il Trofeo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, che si disputerà domenica 10 marzo su un percorso a bastone di circa dodici miglia. La partenza sarà data intorno alle ore 11 nello spazio di mare tra Tirrenia e Calambrone. Zona equidistante tra Livorno, dove verrà ospitata la flotta di Altura e il Porto di Pisa, dal quale partirà la flotta dei Minialtura. I Minialtura avranno una partenza e una classifica dedicate grazia anche alla collaborazione con lo Yacht Club Montecatini.

