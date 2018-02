Tutte le attività de 'I secondi figli' a San Zeno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'associazione 'I Secondi Figli' continua con le attività a San Zeno per giovani e bambini. Mercoledì 21 febbraio la Playnight con i giochi di ruolo, martedì 27 febbraio il Laboratorio con i bambini della Ludoteca La Kalimba Pisa.

Era il marzo del 2011 quando un gruppo di amici provenienti da tutta Italia si ritrovò a Pisa per dar vita ad una associazione che metteva insieme animatori di attività per bambini, appassionati di giochi di ruolo e patiti di Larp (dall'inglese Live Action Role-Playing, indica quell'attività ludica nella quale i giocatori interpretano fisicamente personaggi fantastici). Nasceva l'associazione affiliata ad Uisp "I Secondi Figli' che prende il nome da una compagnia mercenaria della saga fantasy 'Cronache del ghiaccio e del fuoco' di George R.R.Martin.

Il direttivo dell'associazione è composto da: Antonio De Leo, Presidente, Ivon Todorova, Segretaria, Manuela D'Orlando, Vicepresidente, Isabella Tarini, Logista, e Andrea Papini, Tesoriere. L'Associazione da un anno svolge le proprie attività all'interno del Centro Polivalente San Zeno promuovendo serate di gioco gratuite per ragazzi, le Playnight, nelle quali è possibile cimentarsi o, per gli inesperti, essere introdotti, nel vasto mondo dei giochi di ruolo. Serate all'insegna del divertimento sano al quale partecipano soprattutto studenti ma anche adulti appassionati di carte, ambientazioni, 'capacità', ecc... Il prossimo appuntamento con la Playnight è per mercoledì 21 febbraio alle ore 21 in via San Zeno 17.

L'Associazione al tempo stesso, mantenendo fede alle sue origini, partecipa alle attività di animazione della Ludoteca La Kalimba proponendo laboratori teatrali e giochi per bambini. Dopo il successo della festa di Carnevale di Martedì grasso (Secondi Figli hanno curato la parte dei travestimenti e del trucca-bimbi), martedì 27 febbraio alle ore 17 sarà la volta del Laboratorio Ruoli Vivi. Anche le attività di animazione per bambini sono svolte a titolo gratuito.