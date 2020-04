VIDEO | 25 Aprile: i sindaci pisani cantano 'Bella Ciao'

Un gruppo di sindaci del pisano che, a distanza, condividono la giornata della Festa della Liberazione intonando 'Bella Ciao'.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo: "Non c'è 25 aprile senza #BellaCiao.

Per questo non potendo cantare tutti insieme in piazza l'abbiamo fatto sui social, ricordando Mirella Vernizzi, partigiana, il suo esempio di passione civile e tutti coloro che sono morti per la nostra libertà".



I sindaci della provincia di Pisa che hanno prestato le loro 'doti canore' sono Massimiliano Angori, Giulia Deidda, Sergio Di Maio, Cristiano Alderigi,

Matteo Ferrucci, Giamila Carli, Mirko Bini, Francesco Govi, Simone Giglioli, Francesca Brogi, Mirko Terreni e Alberto Lenzi.

A loro si aggiungono anche Benedetta Di Gaddo in rappresentanza del gruppo consiliare PD del Comune di Pisa, il segretario provinciale del PD Fabrizio Cerri e il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.