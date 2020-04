VIDEO | Il 'ballo degli infermieri' nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Cisanello

Un filmato che su Facebook sta contando in queste ore numerosi like e visualizzazioni. E' quello girato l'altra mattina nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Cisanello di Pisa dove un gruppo di operatori sanitari, in queste settimane sul fronte di 'guerra' contro il Coronavirus, ha voluto regalarsi e regalare un momento di serenità cimentandosi in una esibizione di gruppo sulle note de 'Il ballo delle parti del corpo', naturalmente senza abbandonare i dispositivi di sicurezza, ovvero camici, mascherine e occhiali, presidi fondamentali per proteggersi dalla malattia.

Un modo per allentare la tensione e la paura che inevitabilmente, a maggior ragione in un periodo di piena emergenza, si respirano in ospedale.

(video da Facebook)