Tradizioni: è stata battaglia di gavettoni fra Sant'Anna e Normale

Si è svolta ieri sera, 30 ottobre, come da tradizione, la battaglia di gavettoni fra gli allievi di Sant'Anna e Normale di Pisa. Lo scenario della goliardìa è stato il prato davanti il Giardino Scotto, dati i lavori di restauro in Piazza San Francesco. Hanno collaborato alla riuscita dell'appuntamento, come sempre sentito dagli studenti ma seguito anche da tanti curiosi, il Comune di Pisa e l'assessorato alle tradizioni storiche, coadiuvato dai giovani nella pulizia e nel ripristino degli spazi.

Non è mancato come sempre il folclore che caratterizza la competizione, con la costruzione di macchine, catapulte e fortini, balestre e trabucchi. Coreografie da stadio, con i normalisti che hanno inscenato la parodia di un rito religioso con tanto di 'papessa' e i santannini che si sono ispirati alla celebre haka della squadra neozelandese di rugby.

Al termine dei ventotto minuti di combattimento sembra aver vinto il Sant'Anna, visti anche i festeggiamenti con uno striscione lungo 18 metri srotolato al termine della battaglia con scritto 'Normalista non ti arrabbiare, l'importante è partecipare'. Gli allievi hanno poi occupato simbolicamente Piazza del Duomo per una foto di gruppo ai piedi della Torre.

Video inviato da uno studente