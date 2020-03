Coronavirus, la concessionaria Eschini chiude: "Confido che anche altri colleghi seguano il nostro esempio"

Una decisione difficile ma ritenuta necessaria in un momento così delicato e in cui la salute pubblica deve essere messa al primo posto. Non aspetta altri provvedimenti governativi la concessionaria Volkswagen Eschini Auto di Ospedaletto: ha deciso di chiudere il salone e dare così un aiuto a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. L'amministratore delegato Giovanni Eschini affida a Facebook l'annuncio della chiusura fino al prossimo 3 aprile "per tutelare lavoratori e clienti". "Crediamo che sia il modo più efficace e coraggioso per combattere questa epidemia - sottolinea Eschini - confido che anche altri colleghi seguano il nostro esempio".



Saracinesche abbassate anche per il punto vendita Decathlon di Navacchio. L'azienda infatti ha deciso di chiudere in tutta Italia, dunque anche il negozio della zona di via del Nugolaio resterà chiuso.

Di fronte all'emergenza che ha colpito l'Italia non è il momento di acquistare merchandising nerazzurro: il Pisa Sporting Club ha deciso di sospendere l'attività del Pisa Store di via Battisti fino a nuova comunicazione.



In queste ore sono altri i negozi di vario tipo, ma anche ristoranti, che in piena autonomia, facendo i conti anche con una clientela che non c'è, stanno decidendo di chiudere perchè la salute pubblica viene prima di tutto.