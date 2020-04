'That's What Friends Are For', gli amici della Filarmonica di Calci suonano insieme, a distanza

Un modo per sentirsi vicini anche se distanti, nell'isolamento delle proprie case. E' l'iniziativa della Filarmonica 'G. Verdi' di Calci che ha pensato di creare un video dove i musicisti insieme, ma a distanza, eseguono il brano "That's What Friends Are For" cantato da Dionne Warwick con Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder.

"Ho pensato a mille modi per descrivere questo video ma poi mi sono detto: il titolo dice tutto, 'That's What Friends Are For', è per questo che ci sono gli amici - afferma Lorenzo Bocci, direttore della Filarmonica - torneremo presto a suonare tutti insieme più carichi che mai!".