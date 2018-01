Logge di Banchi: al via la mostra sui lavori pubblici realizzati dal Comune

Si è aperta la mostra 'Pisa at Work' dedicata alle opere pubbliche del Comune di Pisa realizzate, in corso di realizzazione o progettate, tra il 2008 e il 2018, nel mandato del sindaco Marco Filippeschi. L'esposizione del lavoro di mandato della Pubblica Amministrazione è una consuetudine iniziata nel 2002 e proseguita nel 2007 e nel 2013, che consente di offrire un'informazione diffusa sulla trasformazione della città, presentare un bilancio degli interventi svolti e di verificare la loro efficacia. Per questa edizione la mostra è allestita sotto le Logge di Banchi, nello spazio espositivo Sopralelogge e nell'atrio di Palazzo Gambacorti e durerà fino al 28 gennaio, con orario 9-19 dal lunedì alla domenica.

"L’esposizione rappresenta i progetti realizzati e quelli in cantiere: fatti e non parole. Restauri in centro e riqualificazioni nei quartieri, recupero di importanti beni culturali, nuovi parchi urbani, viabilità e infrastrutture, edifici scolastici e sportivi, bonifiche ambientali, passando dall’illuminazione pubblica alla sicurezza idraulica: la mostra descrive uno per uno gli oltre 430 milioni di investimenti attuati dal Comune di Pisa in 10 anni" spiega il sindaco di Pisa Marco Filippeschi.

Il concept della mostra è quello del viaggio virtuale che coinvolge il vistatore come se navigasse con Google Earth sulle mappe, secondo un percorso che lo conduce attraverso le opere che hanno trasformato e trasformeranno la città. Una grande pianta di Pisa montata sul pavimento delle Logge consentirà, cammindo sopra di essa, di localizzare gli interventi individuati con numeri e foto, la cui illustrazione sarà supportata da video proiettati su grandi schermi. Nello spazio espositivo Sopralelogge saranno allestiti pannelli che descrivono i lavori con disegni, foto e testi, mentre l'atrio del comune accoglierà i progetti di riqualificazione dei quartieri residenziali mediante l'esposizione di plastici e di grandi immagini.

Le opere, caratterizzate da grafia e colori diversi, saranno suddivise in tre categorie: progetti, lavori in corso e lavori ultimati. Durante lo svolgimento della mostra sarà presentato il volume: Pisa at work, viaggio nel cambiamento di una città 2008 2018, di illustrazione di tutte le opere messe in mostra.