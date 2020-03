VIDEO | Pisa dall'alto: strade deserte per l'emergenza Coronavirus

Una domenica insolita per la città della Torre: niente cittadini in giro a godersi la giornata di sole, niente turisti che affollano piazza dei Miracoli alla ricerca dello scatto tradizionale: essere immortalati mentre sorreggono il famoso campanile. Domenica 15 marzo, prima domenica in cui tutta l'Italia è zona rossa per l'emergenza Covid-19, non c'è niente di tutto questo.

Pisa e il litorale sono deserti, pochissime auto, una città fantasma come dimostrano le immagini girate dall'alto dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza.

