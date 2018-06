Rissa in Galleria Gramsci: "I miei clienti hanno fatto i bagagli e se ne sono andati"

"Buongiorno #Pisa prima rissa alle 9,54 del mattino e dobbiamo ancora arrivare a stasera. Speriamo che il 24 giugno i cittadini si sveglino e provino almeno a cambiare le cose. Vedete i miei 2 clienti sulla porta? Dovevano restare 7 giorni, dopo la rissa hanno fatto i bagagli e se ne sono andati. Chi mi rimborserà? Sindaco, prefetto qualcuno?".

A parlare è Andrea Romanelli, titolare dell'albergo La Pace di Galleria Gramsci, in zona stazione a Pisa, che ha postato su Facebook il video di una rissa avvenuta questa mattina, venerdì 15 giugno, sfogando la sua rabbia per una situazione di degrado e insicurezza già denunciata in passato.