VIDEO | L'omaggio dei Vigili del fuoco ai sanitari di Cisanello: "Grazie per la missione che state svolgendo"

Un momento emozionante questa mattina, sabato 28 marzo, all'ospedale Cisanello di Pisa. Alcuni Vigili del fuoco di Pisa, a nome di tutto il Comando provinciale del 115, si sono recati al nosocomio per portare un messaggio di vicinanza a tutti gli operatori sanitari che a vario titolo si stanno prodigando per curare i malati colpiti dal Coronavirus.

Un semplice striscione di ringraziamento, l'Inno di Mameli e un grosso applauso alla presenza della direttrice generale Silvia Briani, mentre i sanitari hanno osservato l'omaggio dalle finestre dei reparti destinati ai malati di Covid-19.



"Un segno di vicinanza che va oltre i rapporti istituzionali - sottolineano dal Comando dei Vigili del fuoco - il legame tra i VVF di Pisa e la struttura sanitaria nasce da molto lontano ovvero da quando iniziò una collaborazione per cercare di affrontare eventi sismici nazionali e internazionali in sinergia, per poter salvare il maggior numero di vite sotto le macerie. Nacque così il sistema USAR adottato successivamente come standard operativo dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Ancora un grazie per la missione che state svolgendo".

