In volo con il drone sulla Pisa in lockdown per il Coronavirus

Nei giorni scorsi il Comune di Pisa ha girato alcune immagini in città e sul litorale trasformate nel video 'Pisa in lockdown' da Tommaso Casigliani, che ha anche realizzato le musiche. Si vedono i monumenti, le vie e le piazze, singolarmente vuote.

"Abbiamo realizzato con i droni questo video - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti su Facebook oggi, 28 aprile - in cui si vedono i luoghi della città completamente deserti come mai prima d'ora era accaduto. Per quanto ancora dobbiamo vedere piazza dei Miracoli e il nostro litorale senza turisti, l'aeroporto senza passeggeri in arrivo o partenza o la stazione centrale senza pendolari? Il Governo si decida e aiuti i territori a ripartire! Intanto godiamoci le immagini della nostra Pisa, sempre bellissima, che si farà trovare pronta ad accogliere turisti non appena sarà possibile".

Ieri il primo cittadino aveva commentato le nuove disposizioni del Governo sulla 'fase 2': "Le misure non convincono".