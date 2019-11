Piena dell'Arno: in volo con il drone sullo Scolmatore

La Regione Toscana ha espresso soddisfazione per il funzionamento delle strutture di sicurezza idraulica durante la scorsa piena dell'Arno, in particolare per il ruolo svolto dallo Scolmatore, le cui chiuse si trovano fra Pontedera e Fornacette. Domenica 17 novembre è stato aperto poco dopo le ore 15, attivando così la sua capacità di assorbire circa 550 metri cubi d'acqua al secondo. Il combinato lavoro con la cassa di espansione della Roffia ha permesso di evitare il concreto pericolo di esondazione.

Il video, realizzato con un drone dal Consorzio Lamma, vola sul canale. Sono le 13 del 18 novembre, dodici ore dopo la lunga notte di attesa e preoccupazione.