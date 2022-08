Cani in adozione, Cerbero cerca casa

Non solo Rex e Fuffaccia, due teneri cani rispettivamente di uno e cinque anni affettuosi e vivaci. Tra gli amici a quattro zampe alla ricerca di una nuova casa custoditi al canile "Soffio di Vento" c'è anche Cerbero, cagnolone di circa due anni per il quale si richiede un attento percorso di preaffido per instaurare un legame stabile prima dell'adozione. Vediamo tutte le informazioni su di lui.

Cerbero

Anni: 2

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: richiede tempo, spazio (ma è abile a saltare le recinzioni) ed energia. Cerca una persona in grado di dargli la vita che si merita e di cui a bisogno.

Info: canile Soffio di Vento, 3469491412

Il canile "Soffio di Vento"

Il canile "Soffio di Vento" è aperto dal 2007 e si occupa di recupero dei cani vaganti, primo soccorso cani e gatti feriti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno tramite contatto da parte del cittadino con le forze dell'ordine. La struttura, inoltre, favorisce e promuove le adozioni dei cani ospitati, i quali vengono seguiti da educatori cinofili.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook "Canile Soffio di Vento", scrivere all'indirizzo email canilesanitariopisa@libero.it o chiamare il 3469491412.

Fino a data da destinarsi il canile sarà aperto solo su appuntamento nei seguenti giorni: