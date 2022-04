Cucciolo di tre mesi cerca casa: come adottarlo

È alla ricerca di qualcuno che possa prendersi cura di lui, un piccolo cane di tre mesi per il quale è stato eseguito un sequestro amministrativo nella prima settimane di aprile. Il cucciolo, utilizzato per l'accattonaggio in vari luoghi della città, era in possesso di un cittadino rumeno privo della documentazione obbligatoria per il movimento degli animali d'affezione, come da Regolamento UE 577 / 576, visto che il cucciolo risultava essere stato microcippato in Romania e successivamente trasportato in Italia. L'animale, dopo la quarantena obbligatoria in struttura protetta in quanto privo di vaccino per l'antirabbica, potrà essere adottato. Chi fosse interessato all'adozione può scrivere al seguento indirizzo: pisa@guardiezoofilenogra.it.