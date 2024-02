Aree verdi: una nuova area di sgambamento per cani a Migliarino

Terminati i lavori a cura del Comune di Vecchiano per la prima area sgambamento cani sul territorio, che nasce a Migliarino Pisano, collocata nella zona a verde adiacente a via Papa Giovanni XXIII.

"Si tratta di un intervento del valore complessivo di 15600 euro, fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale e messo a punto con il confronto e la collaborazione attiva di alcuni volontari e volontarie del nostro territorio che hanno lavorato con noi per la realizzazione di questa area - spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessora all'Ambiente Mina Canarini - la zona è delimitata da una recinzione e fornita di un accesso pedonale: qui i cani, accompagnati dai loro padroni, possono correre e giocare liberamente. Nell'area sono state collocate anche due nuove alberature. Infine, stiamo predisponendo una cartellonistica per regolare in maniera migliore possibile la fruizione di questa area, nel pieno rispetto degli animali domestici e dei loro padroni, e più in generale di tutta la nostra collettività' concludono Angori e Canarini.