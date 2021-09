Cani, le aree di sgambatura presenti a Pisa

Ecco dove poter far correre e giocare liberamente i nostri fedeli amici a quattro zampe

Un cane, si sa, fa parte della famiglia a tutti gli effetti. Con il nostro amico a quattro zampe condividiamo infatti ogni momento della giornata, portandolo con noi per una passeggiata in centro, in spiaggia o nei parchi della città.

A Pisa esistono numerose aree destinate appositamente ai cani, nelle quali gli animali possono essere lasciati liberi, naturalmente sempre sotto la responsabilità dei conduttori. Occorre poi rispettare le seguenti regole:

i cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere chiusi una volta entrati o usciti dall'area;

si rende comunque obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola da utilizzare all'occorrenza. I cani di indole aggressiva devono comunque portare idonea museruola.

Aree di sgambatura a Pisa

Alle aree di sgambatura per cani si accede da: