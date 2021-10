Cani in adozione, Poldo e Marcus cercano una nuova casa

Non solo Fiorenzo, Gaspare e Ciro. Anche Marcus e Poldo, cani custoditi al canile "Soffio di Vento", sono alla ricerca di una nuova casa e di una famiglia che possa prendersi cura di loro con sincero affetto.

Poldo

Anni: 9 circa

Sesso: maschio

Razza: meticcio di segugio da caccia

Su di lui: il suo passato sicuramente non è stato piacevole e questo dev'essere il motivo dell' insicurezza che ha nei confronti delle persone. Con Poldo bisogna avere pazienza bisogna saper non forzare la mano e aspettare che sia lui a fare quel passo in più.

Info: canile Soffio di Vento

Marcus

Anni: 4 circa

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: maschietto inizialmente timido, pauroso e molto abbaione, ma questo primo impatto dura pochissimo e poi si rivela un cane molto comprensivo dolce vivace e giocherellone.

Info: canile Soffio di Vento

Il canile "Soffio di Vento"

Il canile "Soffio di Vento" è aperto dal 2007 e si occupa di recupero dei cani vaganti, primo soccorso cani e gatti feriti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno tramite contatto da parte del cittadino con le forze dell'ordine. La struttura, inoltre, favorisce e promuove le adozioni dei cani ospitati, i quali vengono seguiti da educatori cinofili.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook "Canile Soffio di Vento", scrivere all'indirizzo email canilesanitariopisa@libero.it o chiamare il 3469491412.

Fino a data da destinarsi il canile sarà aperto solo su appuntamento nei seguenti giorni: