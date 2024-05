Carcassa di un cane in un sacco nero: macabro ritrovamento a Riglione

Una carcassa di un cane in un sacco nero per i rifiuti. E' il macabro ritrovamento effettuato lo scorso giovedì 9 maggio dalle Guardie zoofile sotto il nuovo ponte ciclopedonale di Riglione. Le Guardie hanno effettuato il sopralluogo della zona intorno alle 22, dopo essere state attivate dalla Questura di Pisa.

All'interno del sacco un animale, poi successivamente identificato come un cane di media taglia a pelo lungo con sfumature di colore rosso/arancione e bianco.

Visto lo stato avanzato di decomposizione della carcassa, che ha costretto le Guardie ad indossare le mascherine, guanti e calzari in dotazione per effettuare i rilevamenti dovuti, non è stato possibile individuare il microchip.